LUNEDI’ 1 Cieli grigi, umidi e scarsa visibilità per la nebbia: inizia così la prima settimana di febbraio. Al mattino avremo molte nubi e qualche timida schiarita, stessa tendenza anche per il pomeriggio mentre in serata arriveranno deboli piogge lungo i rilievi e su Campobasso e tornerà la foschia a tratti anche molto intensa. Altomolise bagnato durante la notte. Quella di oggi potrebbe essere l’ultima parentesi bagnata almeno per qualche giorno: è in arrivo l’alta pressione di matrice sub tropicale pronta a far lievitare le temperature e a regalarci maggiore stabilità atmosferica.

MARTEDI’ 2 Continua a salire la colonnina di mercurio grazie all’aumento della pressione che nei prossimi giorni dovrebbe portare le temperature ben al di sopra della media stagionale. Persiste una certa instabilità, infatti avremo ancora delle nuvole. Nulla di cui preoccuparsi, non è necessario l’ombrello giacché col trascorrere delle ore la tendenza sarà verso un miglioramento della situazi0one generalizzato anche se solo durante la notte avremo cieli limpidi e sgombri da nubi a velature.