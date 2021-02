Tamponi molecolari negati al San Timoteo, Totaro denuncia sprechi e interessi oscuri

Zona Rossa in Basso Molise, “Con la biologia molecolare all’ospedale di Termoli lo screening di massa sarebbe possibile ma a quanto pare si vuole continuare ad accentrare tutto a Campobasso e discriminare il territorio”. Lo sostiene il dottor Giancarlo Totaro, che con una lettera inviata al sindaco di Termoli Roberti e al Commissario alla sanità Giustini dice la sua sul fatto che “si continua a negare al basso Molise la possibilità di affrontare e combattere nel modo migliore questa pandemia” e chiede di sapere la verità “sul perchè non si vuole mettere la biologia molecolare al laboratorio di Termoli e un centro Covid e/o un Covid hotel a Larino”.

Si continuano a mettere all’ospedale di Termoli test diagnostici “non conclusivi”, spiega Totaro, elencandoli: test sierologico , test molecolare rapido ,test antigenico rapido a cui adesso, in questi giorni, se ne aggiunge anche un altro anch’esso non esaustivo .

“Tutti questi test hanno bisogno sempre del test molecolare da mandare a Campobasso . In pratica ci vogliono 5 test per avere la certezza della diagnosi del Covid . Costi molto elevati e il risultato ultimo è comunque quello di mandare i tamponi a Campobasso per la conferma.

Basterebbe mettere la biologia molecolare e tutto questo dispendio di soldi e di tempo sarebbe superato per il bene dei pazienti e delle casse pubbliche. Risulta ancora poco comprensibile ed accettabile che si continui a negare al laboratorio analisi di Termoli la possibilità di processare i tamponi Covid con la biologia molecolare, migliore e molto meno costosa.

Si ha la sensazione, non suffragata da indizi o prove, che ci siano degli interessi ignoti che vogliono mantenere il monopolio di questo esame che tra l’altro ha richiesto un carico di lavoro pagato in straordinario. Si preferisce mettere esami molto più costosi ma non la biologia molecolare che costerebbe meno di un terzo di tutti i test minori affibbiati al laboratorio di Termoli”.