Contagi in Basso Molise, stop alle lezioni in presenza al Liceo di Guglionesi

Sospese le attività didattiche in presenza nella scuola superiore del comune di Guglionesi. È quanto stabilito dal sindaco Mario Bellotti che oggi primo febbraio, con apposita ordinanza, ha disposto lo stop alle lezioni in aula nel locale liceo.

Una decisione conseguenziale all’evolversi della situazione epidemiologica in varie zone del basso Molise, a cominciare da Campomarino, dichiarata zona rossa, e Termoli. Dunque il liceo di Piazza Indipendenza in via cautelativa sospenderà lo svolgimento dell’attività didattica in presenza. Questo al fine di limitare gli assembramenti nei trasporti scolastici e contenere l’ingresso nel territorio comunale di studenti provenienti da zone a rischio.

Dunque da domani 2 febbraio e fino al 10 febbraio incluso i liceali non potranno tornare in aula. Chiara anche la ratio del provvedimento, dato che i licei della struttura di Guglionesi (linguistico e scienze umane) sono frequentate da molti studenti dei paesi limitrofi.

“Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza potrà – si legge nell’ordinanza – essere attivata la formazione scolastica mediante ricorso alla didattica digitale.