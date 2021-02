Auto che vanno troppo veloce e rischi per chi attraversa. La segnalazione arriva da via della Scherma, zona stadio di Termoli, dove di recente è stato trovato un gatto morto dopo essere stato investito.

“Questa strada è pericolosissima non è solo un episodio. Qui corrono come pazzi con le macchine senza fermarsi sulle strisce, ora è successo a un gatto povera anima, gli davo da mangiare io, era un randagio, ma io su questa strada ho rischiato anche io per ben 3 volte la vita”.

L’autrice della segnalazione aggiunge che “ci sono bambini e anziani che camminano piano, che non ce la fanno ad attraversare la strada ma perché bisogna correre? Non si fermano né anche quando vedono qualcuno sulle strisce. Fino a quando non succede qualcosa di più grave nessuno fa nulla”.