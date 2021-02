Soa scrive a Toma e Prefetto per chiedere di fermare le fabbriche

Il Sindacato Operai Autorganizzati chiede formalmente al governatore Donato Toma e al prefetto di Campobasso di sospendere tutte le attività non essenziali in basso Molise, cominciando dalle fabbriche. “La zona rossa intesa come quella delle feste natalizie non serve – dichiara il Soa – Per evitare assembramenti sui trasporti pubblici e negli stabilimenti ci vuole la chiusura totale dei servizi non essenziali”.

Il riferimento è anche alla Fiat di Termoli, dove c’è uno dei tanti cluster del territorio basso molisano. Sono almeno una ventina i contagiati residenti tra Termoli e zone limitrofe che lavorano nella Fca e che hanno condiviso turni con colleghi, alcuni dei quali in quarantena. “La situazione in basso Molise è catastrofica viste le precarie condizioni dei servizi sanitari pubblici regionali. La tutela e la sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie sono una priorità per il bene di tutti e per evitare ulteriori contagi”.