Sindrome gravissima Covid, ancora un decesso di Campomarino: aveva solo 38 anni

Il Molise registra oggi 7 febbraio la sua vittima più giovane legata all’epidemia da covid-19. Si tratta di un 38enne residente a Campomarino che da qualche giorno era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Purtroppo l’uomo era stato colpito da una sindrome covid gravissima che ne ha provocato la compromissione di diversi organi e quindi la morte.

L’uomo, di nazionalità albanese ma residente nel centro costiero molisano da diverso tempo, lascia la moglie e due figli piccoli.

Il suo contagio è uno dei tanti che si è verificato nelle ultime settimane nella folta comunità albanese di Campomarino dove purtroppo si è registrato uno dei focolai che hanno interessato la cittadina adriatica. Per Campomarino è ancora un giorno di dolore: ora i decessi hanno raggiunto quota 10 e 6 di questi nelle ultime due settimane

Per il Molise si tratta di un decesso che colpisce particolarmente per la giovane età della vittima, la numero 303 dall’inizio dell’epidemia. In precedenza infatti si erano registrate già le morti di alcuni ultraquarantenni ma mai nessuno che non avesse ancora compiuto i 40 anni.