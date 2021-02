“Libertà è vita” il tema dell’iniziativa coordinata dalla Commissione diocesana per la Pastorale della Salute. Numerose le realtà coinvolte per promuovere la cultura della vita e della cura dell’altro a 360 gradi. Dal 7 al 14 febbraio 2021, ogni giorno alle 16, Santo Rosario su Misericordia Televisione e sui canali Facebook e Youtube della Diocesi. Campagna comunicativa sul castello e il lungomare di Termoli con banner dedicati all’inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta.

Si svolgerà dal 7 al 14 febbraio la Settimana per la Vita promossa dalla Diocesi di Termoli-Larino e coordinata dalla Commissione diocesana per la Pastorale della Salute.

Il tema dell’iniziativa è “Libertà e vita” e viene accompagnato dalle Parole di Papa Francesco: “L’amore vero è la vera libertà: distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare l’altro, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione”.

La settimana, sostenuta e incoraggiata dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, si propone di promuovere la cultura della vita a 360 gradi coinvolgendo tutte le realtà presenti sul territorio come espressione del mondo della Chiesa, delle istituzioni, della sanità e del volontariato.

La vita difesa fin dal concepimento, l’accompagnamento delle donne in difficoltà e delle giovani madri, il percorso di crescita di ogni persona e la cura della famiglia, l’esperienza della malattia e del dolore, la preghiera, l’assistenza e la vicinanza delle comunità, le cure palliative, benessere e qualità della vita da garantire in ogni momento dell’esistenza custodendo i valori dell’amore al prossimo, della dignità e del rispetto di ogni essere umano.

“Questi aspetti significativi – ha affermato il vescovo De Luca – vengono evidenziati in un tempo di fatica e di sofferenza dovuto alla pandemia, ma anche di speranza, ribadendo quanto sia importante promuovere e sostenere la cultura della vita attraverso la forza della cura perché – ha osservato mons. De Luca – solo se mi prendo cura dell’altro con una presenza viva posso realizzare davvero me stesso. In questa settimana soffermiamoci su tali temi in una dimensione di relazione, dando impulso anche alla preghiera familiare e comunitaria per non lasciare solo nessuno con gesti, parole e prossimità”.

In particolare, le iniziative di quest’anno si concentrano sulla preghiera e sul coinvolgimento delle famiglie e delle comunità attraverso una campagna comunicativa. Ogni giorno ci sarà l’animazione del Santo Rosario in una realtà del territorio: la preghiera sarà trasmessa ogni giorno alle 16.00 in tv, sul Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo del digitale terrestre) e sui canali Facebook e Youtube della diocesi. Per valorizzare i temi della Settimana sarà esposto uno striscione speciale sul castello svevo di Termoli e il lungomare della città ospiterà dei banner che ripropongono le parole dell’inno alla vita di Santa Madre Teresa di Calcutta.

di 9 Galleria fotografica Settimana per la vita, i cartelli sul lungomare di Termoli









Di seguito il programma completo.