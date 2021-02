E’ stato prorogato al 15 febbraio il termine di scadenza per poter partecipare al bando per il servizio civile universale. C’è qualche altro giorno di tempo per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono candidarsi ai progetti del Governo (Politiche giovanili) che hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. In tutta Italia saranno selezionati 46.891 operatori volontari.

E c’è qualche posto disponibile a Campobasso e in particolare al Movimento consumatori.

Il progetto per il servizio civile nazionale è stato presentato con Arci Servizio Civile Roma, come si legge in una nota inviata da Filippo Poleggi.

Ci si può rivolgere ai numeri 0874- 411086 / 3473309498. Lo sportello è in via Garibaldi, 53/a.