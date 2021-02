Altri 364 tamponi antigenici eseguiti e 10 casi positivi ieri nella seconda giornata di screening gratuito realizzato al palasport di Campomarino grazie all’organizzazione del Comune con la collaborazione di Croce Rossa, Esercito e Polizia e il prezioso supporto della Polizia Locale.

Mentre nella prima giornata erano emerse due positività a fronte di 307 test, ieri 10 febbraio ci sono stati alcuni casi positivi in più. Importante quindi la ricostruzione dei contatti per cercare di arginare il contagio, a maggior ragione dopo la scoperta della presenza della variante inglese. In particolare 345 test sono stati eseguiti dalla Croce Rossa e 17 a domicilio dai Vigili del fuoco in congedo.

Lo screening volontario e gratuito proseguirà anche oggi nella terza e ultima giornata. Attualmente Campomarino registra circa 260 persone attualmente positive.