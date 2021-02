Il monitoraggio

Il Molise stavolta non ce la fa a restare in giallo. Il suo Rt supera il valore critico di 1 (anche nel suo limite inferiore). Il peggioramento comunque è globale, sebbene la nostra regione sia tra quelle che soffre di più per la diffusione massiccia della variante inglese. L’Iss sottolinea che per la terza settimana emergono segnali di tendenza ad un “graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica” e si osserva un “peggioramento nel livello generale del rischio”