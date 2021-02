Screening in auto a Petacciato, altissima partecipazione dei cittadini

Al via la prima della due giorni di screening di massa anti-Covid a Petacciato e, a giudicare dal gran numero di auto in fila dalle prime ore del mattino, la partecipazione sembra oltremodo massiccia.

I test antigenici verranno effettuati in modalità drive-through (ovvero senza scendere dalla propria auto): sono volontari e le operazioni, cominciate in Via Tremiti (nei pressi della scuola) stamane a partire dalle 9 (fino alle 13) andranno avanti nel pomeriggio (dalle 14 alle 17.30) e, agli stessi orari, nella giornata di domenica 28 febbraio.

Entusiastico il commento del sindaco Di Pardo che ha parlato di ottima risposta dei petacciatesi, in fila sin dalle prime ore, a dimostrazione di un altissimo senso civico.

Poi i ringraziamenti, doverosi: “Grazie ai volontari della Protezione civile che instancabili come sempre dirigono le operazioni in maniera impeccabile. Grazie al laboratorio Prolab e al dottor Andrea Greco per la fornitura al costo dei tamponi e per aver donato tutto il materiale di supporto ma soprattutto per aver donato il suo tempo e la sua professionalità. Grazie agli operatori: alla dottoressa Giulia Candela, alla dottoressa Maria Luisa Mariotti e al dottor Giuseppe Marzullo”.

E infine: “Grazie ai tanti che hanno manifestato un alto senso di appartenenza alla comunità offrendosi per portare un caffe, un cornetto, acqua e addirittura il pranzo a tutti i volontari. Ma soprattutto grazie ai miei concittadini, ad attendere, in fila, composti e ordinati”.