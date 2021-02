Screening di massa anche a Petacciato, nel fine settimana e direttamente in auto

Anche il Comune di Petacciato ha programmato uno screening di massa con tamponi antigenici rapidi, così come in molti altri paesi del basso Molise. Il provvedimento era stato richiesto anche dalla minoranza del Comune di Petacciato che su questo aveva presentato una mozione.

Lo screening si svolgerà nel prossimo fine settimana in via Tremiti nell’area antistante l’Istituto scolastico. Per potersi sottoporre al tampone che verrà effettuato su base volontaria e con il metodo drive-thru, quindi direttamente in auto, bisognerà portare con sé un documento di riconoscimento, la copia della tessera sanitaria e il modulo per il consenso precompilato che può essere scaricato sul sito del Comune. Il risultato dei tamponi verrà fornito agli utenti entro 24 ore dal test.

Sono escluse persone non residenti, chi ha sintomi riconducibili all’infezione da covid-19 e in quel caso è obbligato a contattare il medico, persone che hanno già prenotato un tampone molecolare presso l’Asrem, chi è stato positivo negli ultimi tre mesi ed è in quarantena o isolamento, chi già esegue regolarmente il test per motivi professionali e i bambini minori di 6 anni.

Per informazioni si può chiamare il numero 0875 67 337 digitando poi l’interno 7. I tamponi verranno effettuati sabato 27 e domenica 28 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17:30.