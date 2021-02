Si è conclusa a Guglionesi l’indagine epidemiologica svolta attraverso i tamponi rapidi promossa dall’amministrazione comunale. Oltre mille cittadini si sono recati nel piazzale antistante lo stadio comunale dove la Croce Rossa, in collaborazione con la locale Protezione civile, ha attivato il punto prelievi in modalità drive through, ossia in auto.

I risultati dei test oro-faringeo sono stati resi noti oggi, 28 febbraio: “Il Comune di Guglionesi informa che nello ‘Screening di massa per i cittadini di Guglionesi’ del 24-25-26-27 febbraio 2021 su un totale di 1.046 tamponi antigenici (Covid-19) eseguiti dal personale sanitario della Croce Rossa Italiana sono state rilevate, complessivamente, 14 positività al covid-19″.

La campagna di screening di massa è stata promossa dall’amministrazione comunale per accertare eventuali positività all’interno di una delle comunità più popolose del Basso Molise, dove sono stati rilevati numerosi contagi. A Guglionesi poi il virus ha causato dolore e angoscia dal momento che ha provocato numerose vittime. In particolare la collettività è stata straziata dal decesso di persone anche molto giovani, come il 38enne Mirko Sarchioni.