Prima i tamponi rapidi per scovare altri contagi, poi la vaccinazione di massa. Termoli si prepara a settimane difficili e impegnative contro il Covid-19 e lo fa su due fronti.

Partirà probabilmente la prossima settimana lo screening volontario con tamponi antigenici rapidi a Termoli. Il Comune ha acquistato 4mila test e attende la disponibilità dei medici della Croce Rossa per iniziare. I tamponi si svolgeranno in modalità drive-thru, cioè l’utente non dovrà nemmeno scendere dall’auto, alla confraternita Misericordia di Termoli, in via Biferno, nel quartiere della parrocchia di San Pietro e Paolo.

Il Comune ha fatto una rapida indagine di mercato prima di far partire l’ordine per i tamponi rapidi, costati poco più di 17mila euro e già disponibili. “L’Amministrazione comunale attende solamente di conoscere le date in cui saranno disponibili i medici della Croce Rossa prima di ufficializzare le giornate in cui sarà possibile sottoporsi al tampone. Gli antigenici sono già stati acquistati e nelle prossime ore saranno rilasciati i moduli con i quali si potrà aderire allo screening volontario” fa sapere il Comune nel ringraziare la Misericordia per la collaborazione. In città attualmente il numero dei positivi è ben oltre quota 200.

L’altro fronte è quello dei vaccini. Domani, sabato 20 febbraio, si comincerà con la campagna di immunizzazione degli anziani con più di 80 anni. Chi si è prenotato riceverà comunicazione via Sms e verrà convocato all’ospedale San Timoteo per ricevere il farmaco prodotto da Pfizer.

Foto 2 di 2



Per la fase successiva, quella della vaccinazione di massa a cominciare dalle categorie come forze dell’ordine e insegnanti e poi ancora tutto il resto della popolazione, il Comune ha messo a disposizione il Palairino che si trova in Piazza Papa Giovanni Paolo II.

“Il palazzetto dello sport è in fase di allestimento da parte degli operai del Comune e dei volontari per la successiva fase della campagna vaccinale per la quale si attendono disposizioni da parte dei vertici Asrem” conclude una nota del Comune.