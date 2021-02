Screening a Petacciato, montata la tenda della Protezione civile: sabato e domenica i tamponi

Tutto pronto a Petacciato per lo screening di massa anti covid-19 con tamponi antigenici rapidi che si svolgerà in forma volontaria e gratuita nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio in via Tremiti.

Davanti all’ingresso della scuola Vincenzo Cuoco questo pomeriggio la Protezione Civile locale ha allestito la tenda che servirà agli operatori sanitari per effettuare le operazioni relative ai tamponi in modalità drive-thru, cioè senza scendere dall’auto.

Lo screening servirà a individuare eventuali positivi asintomatici al Sars-Cov2 e quindi prevenire possibili contagi in un periodo molto difficile per tutto il Molise a causa delle precarie condizioni delle strutture sanitarie del forte aumento dei positivi registrato a partire dalla fine di gennaio.

Per partecipare bisognerà portare con sé un documento di riconoscimento, la copia della tessera sanitaria e il modulo per il consenso precompilato che può essere scaricato sul sito del Comune. Il risultato dei tamponi verrà fornito agli utenti entro 24 ore dal test.

I test verranno effettuati sabato 27 e domenica 28 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17:30.