San Valentino, torna Campobasso in Love. L’edizione sarà però online

Torna a San Valentino l’appuntamento con Campobasso in Love, evento organizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, dedicato a tutti gli innamorati.

Quest’anno, vista l’emergenza Covid, la quinta edizione dell’iniziativa verrà proposta interamente on line. L’appuntamento è per domenica 14 febbraio alle ore 21 su Telemolise. L’emittente televisiva, media partner dell’evento, trasmetterà una storia a metà tra il documentario e lo spettacolo teatrale, realizzata a norma delle attuali disposizioni governative per prevenire la diffusione del contagio e quindi in assenza di pubblico.

Proprio il pubblico, nelle precedenti edizioni, era stato protagonista con il flashmob del bacio di un minuto che gli innamorati si cambiano nella serata di San Valentino, momento centrale della manifestazione. I baci ci saranno comunque, anche se tutto avverrà via social.

Campobasso in Love 2021 rientra nel progetto “Campobasso Historica, il Rinascimento”, finalizzato a sensibilizzare e diffondere la cultura e la storia Rinascimentale molisana. Il progetto è promosso e sostenuto dalla Regione Molise, attraverso l’avviso Turismo è Cultura 2020 del Patto per lo Sviluppo del Molise, in partenariato con il Comune di Campobasso, la Camera di Commercio del Molise e la Confcommercio Molise.

L’Associazione pro Crociati e Trinitari, nonostante l’emergenza sanitaria, ha deciso di promuove un cartellone online sulle sue piattaforme social: sono stati riconfermati il “Selfie Contest” ed il “Vetrine in Love” le cui votazioni termineranno il prossimo 14 febbraio. A questi si aggiungono le novità dello Speed Date Online “Incontra il tuo Fonzo o la tua Delicata”, “Baciami nella Torre” ovvero l’allestimento di un set fotografico all’interno della Torre Terzano dove le coppie sono state immortalate dal fotografo professionista Mino Pasqualone, la gara di pasticceria “Pasticci d’amore” ed il “Love & Drive: pilota una Rossa per il tuo Amore” per un San Valentino all’insegna di motori sportivi.

L’Associazione ringrazia tutte le Istituzioni partner del progetto che sostenuto il progetto sottolineando il fatto che questo va a porsi all’interno di uno scenario storico fragile e particolare, soprattutto per gli spettacoli dal vivo, come un punto di partenza e di speranza per il futuro.

Per maggiori dettagli ed informazioni, è possibile consultare il programma sul sito www.campobassoinlove.it o www.facebook.com/crociatietrinitari