Rotello, sindaco scrive ai cittadini: “Non abbassiamo la guardia, serve senso civico”

Il vax-day degli ultra anziani

Il portale dovrebbe essere attivo da domani come ha detto in Consiglio regionale il presidente Donato Toma. Le prenotazioni del vaccino dedicate agli over 80 chiuderanno la prima fase della campagna di massa. Ma c'è da pianificare ancora per i mesi a venire e tra l'incognita dei rifornimenti, i criteri di priorità per categorie e i sieri che non sono tutti uguali. Insomma, la via per l'immunizzazione di massa è tutta in salita.