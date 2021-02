Ritrovato il 62enne scomparso a Gildone dopo quasi 24 ore di ricerche

La buona notizia è arrivata intorno alle 13 quando i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: Michele Del Balso è stato ritrovato nelle campagne tra Gildone e il Fortore. L’uomo è stato trovato nei pressi di un’abitazione. Presenta alcune ferite ed escoriazioni di non chiara causa ma le sue condizioni di salute sono buone.

Del 62enne non si avevano più tracce da ieri, 1 febbraio, quando il fratello aveva lanciato l’allarme denunciandone la scomparsa: l’uomo, che ha dei problemi di salute, non era rientrato a casa. E temendo per la sua vita i familiari avevano chiesto aiuto ai carabinieri. Quindi l’inizio delle ricerche svolte in collaborazione con gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas).

Dopo una notte insonne e una mattinata di forte agitazione, la famiglia Del Balso ha potuto riabbracciare Michele. Il 62enne per fortuna è in buone condizioni di salute.