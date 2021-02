Rischio climatico e quotidiane attività

di Angelo Sanzò – Presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Molise

Sono considerevolmente significativi e interessanti i risultati dei recenti studi, sull’Analisi del Rischio dei Cambiamenti Climatici, pubblicati dal CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), una delle più note e accreditate Agenzie di ricerca, in merito alle conseguenze sulle nostre quotidiane attività delle modificazioni climatiche.

Il prezioso lavoro, partendo dall’ormai assunto fenomeno del riscaldamento climatico, ha confermato che la temperatura media, misurata su scala globale, è aumentata di almeno 1°C, rispetto a quella dell’era preindustriale. È, dunque, urgente, quanto mai prima, la necessità di mettere in campo ogni necessaria e utile azione di contrasto, relativa ai più comuni e ben noti fenomeni estremi di particolare entità, quali, in particolare, l’alterazione della piovosità e/o dei periodi siccitosi. Uguale rilevanza e altrettante azioni di contrasto sono da mettere in atto nei confronti delle sempre più frequenti ondate di calore, incedi boschivi e/o per controllare le sistematiche variazioni del livello del mare. Senza trascurare la contrazione dei ghiacciai artici e montani, oltre una certa quota altimetrica e/o dimenticare la diminuzione della biodiversità, anche e non solo, per la stessa produttività agronomica.

Lo studio conferma, come previsto, che l’area geografica più rappresentativa per lo studio dei cambiamenti climatici in corso è quella mediterranea e il nostro Paese in particolare, sia per la sua estensione in latitudine, che per la complessità orografica che lo caratterizza.

Le più recenti e avanzate ricerche, nel ramo di tali specifici studi, prevedono che, nei confronti di quanto osservato negli ultimi decenni, le mutate condizioni meteo climatiche e quelle previste per il prossimo futuro, non potranno che continuare ad acuirsi, specie nei tratti più estremi. Il clima sarebbe, cioè, destinato a subire ulteriori, non di poco conto, variazioni, con tutte le conseguenze, circa i rischi e i pericoli cui l’ambiente, naturale e antropizzato, esistente e quello risultante dalla sua evoluzione in atto, è o potrà essere nel corso del tempo sottoposto.

Limitare una ben consistente porzione dell’ampio ventaglio dei rischi, legati alle conseguenze dell’aumento di temperatura, anche di soli 0,5 °C, può permettere, agli ecosistemi e agli stessi abitanti dei luoghi disponibili e colonizzabili, di potersi più agevolmente adattare alle inevitabili mutanti condizioni climatiche.

Riposizionare correttamente i contenuti e le modalità di approccio agli argomenti che interagiscono con i fattori climo-alteranti, ripropone la necessità di avviare e favorire ogni possibile contatto con i principi finalizzati al conseguimento dello sviluppo sostenibile, quello in grado di aumentare il livello di resilienza nei confronti di ogni possibile futuro pericolo. Evenienze che la pandemia, provocata dal Covin-19, ha contribuito, non solo a rimarcare e amplificare, ma reso ancor più urgente e non ulteriormente rinviabile la necessità di agire al fine di scongiurare le conseguenze negative più prevedibilmente attendibili.

È, dunque, indifferibile dover adottare ogni possibile impattante misura nei confronti dei cambiamenti climatici, a cominciare dal più rigoroso contenimento delle emissioni di gas serra, per avviare e consolidare, con la dovuta fermezza, quel modello di sviluppo sostenibile, la cui attuazione è chiaramente contenuta nelle più recenti politiche europee e americane.