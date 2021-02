Rinchiuso in carcere per tentato omicidio, inneggiava all’odio contro l’Italia: rimpatriato in Egitto

L'intervista

Il direttore del laboratorio di genetica molecolare Test Covid 19 dell’Università “Gabriele D’Annunzio”: “La spiegazione della crescita dei positivi potrebbe essere attribuita alla variante, come già accaduto in Abruzzo nella zona di Pescara e Chieti. Non ci sono prove che sia più aggressiva e saranno i clinici a dirlo, ma sicuramente è più infettiva e per questo bisogna rispettare in maniera scrupolosa le regole anti-contagio”.