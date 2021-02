Rimborso cessione del quinto dello stipendio: richiesta, calcolo e modulo da compilare

Se sei arrivato fin qui, la tua necessità è sicuramente quella di trovare una buona guida al rimborso della cessione del quinto. Capire se c’è la possibilità di ottenere il rimborso parziale di quanto versato, le tempistiche della restituzione e quali sono i moduli da compilare. Scopriamo insieme, dunque, come richiedere il rimborso della cessione del quinto!

Rimborso della cessione del quinto: cos’è

Come per altri prestiti personali, si può richiedere con un’apposita domanda e un modulo specifico il rimborso della cessione del quinto dello stipendio.

Il rimborso del quinto si può richiedere in due occasioni specifiche:

Ripagare il prestito prima della naturale conclusione, per risparmiare sui costi degli interessi residui e ottenere il diritto al rimborso dell’assicurazione cessione del quinto. Nel caso in cui si desideri rinnovare il quinto per ottenere maggiore liquidità. In questo caso si deve in primis fare il rimborso del primo prestito, e poi accenderne uno nuovo che copra la parte residua della prima cessione, e che permetta di ottenere nuovi liquidi, pagando sempre la stessa rata.

In entrambi i casi, dunque, il primo passo è andare in banca per richiedere il rimborso della cessione del quinto. Questo richiede la produzione di un documento estintivo nel quale sono presenti specifiche voci quali:

Capitale residuo da restituire

Interessi corrisposti

Interesse residuo

Quote insolute (sé presenti)

Penale per l’estinzione anticipata (sé richiesta)

Ammontare netto dell’importo da restituire per rimborsare il prestito in anticipo

Premio assicurativo pagato

Premio residuo dell’assicurazione

Commissioni finanziarie

Premi assicurativi

Commissioni accessorie

Quando si richiede l’estinzione del prestito si ha diritto ad essere rimborsati delle commissioni in percentuale, dell’assicurazione e del premio non goduto, in base al numero di rate pagate e a quelle rimaste ancora da rimborsare.

Come e quando si può richiedere il rimborso del quinto

Per quanto riguarda le tempistiche del rimborso del quinto è necessario considerare due situazioni differente che vanno a incidere sulle modalità e anche sull’eventuale penale da corrispondere.

In caso diestinzione anticipata del prestito, il contratto di solito prevede che questa venga effettuata almeno dopo 12 mesi dalla richiesta della cessione, con la risultanza di pagamento di tutte le rate fino al momento della domanda per estinguere il finanziamento.

Dopo 12 mesi dalla richiesta del finanziamento bisogna fare richiesta di rimborso e restituire alla banca il dovuto, al netto degli interessi residui e con la relativa restituzione del premio assicurativo non goduto. Alcune banche, quando si restituisce il prestito prima della naturale scadenza, chiedono al cliente una penale per il rimborso anticipato, che non può superare il valore dell’1% del capitale residuo.

Quando invece non si vuole estinguere solo la precedente cessione del quinto, ma si desidera fare un rinnovo del prestito allora si devono rispettare delle regole e tempistiche differenti. Infatti, la normativa sul rinnovo della cessione del quinto, all’articolo 39 della Legge 180 varata nel 1950, ha definito che si può rinegoziare il prestito solo nel momento in cui si sia restituito almeno il 40% del debito. A meno che il contratto non duri meno di 60 mesi, in questo caso si può richiedere la rinegoziazione anche dopo 12 mesi.

Nel dettaglio, in caso di rinnovo della cessione di un quinto è possibile chiedere il rimborso:

Dopo aver saldato il 40% del debito iniziale. Ossia se si è richiesto un prestito dalla durata di 120 rate, si può richiedere il rimborso solo dopo aver corrisposto almeno 48 rate.

Nel caso in cui invece si sia richiesto un finanziamento dalla durata di 60 mesi, si potrà richiedere il rinnovo dopo il pagamento di 12 rate, solo nel caso in cui il nuovo prestito abbia una durata di 120 rate.

In caso di rimborso con rinnovo della cessione del quinto, si andrà a ripagare il prestito precedente e se ne otterrà uno nuovo che fornirà nuova liquidità al richiedente.

Come richiedere il rimborso del quinto?

Il primo passo per riuscire a richiedere il rimborso della cessione del quinto è rivolgersi alla propria banca o alla finanziaria per ottenere il conteggio estintivo. Ottenuto il conteggio estintivo è necessario corrispondere alla banca la somma richiesta tramite assegno circolare oppure con un bonifico bancario.

Dopo che si è rimborsata la cessione del quinto. La banca dovrà procedere, se non l’ha già fatto al momento del conteggio estintivo, al rimborsare al cliente le quote non godute e pagate dell’assicurazione, e delle commissioni accessorie. Infatti, la cessione del quinto risponde a tutte le tutele e diritti previsti nel campo del credito ai consumatori.

Nonostante ciò, spesso può capitare che la banca comunichi al cliente che nulla è ancora dovuto, oppure ritardi nel pagamento delle quote assicurative o delle commissioni accessorie che deve restituire al cliente.

Grazie al proprio conteggio estintivo e alle varie voci presenti è possibile però rivalersi del proprio diritto inviando una lettera tramite raccomandata A/R alla banca oppure attraverso l’invio di una PEC. Se non sai come compilare la lettera puoi scaricare questo modulo, che potrai compilare e allegare ad una mail pec o inviare mezzo posta, ricordando di mantenere sempre con sé la ricevuta di lettura da parte della banca.

Spedita la lettera per la richiesta di rimborso, allegando anche una copia del documento d’identità, una copia del versamento effettuato alla banca e i dati della cessione del quinto, si dovrà attendere la risposta da parte della banca o istituto finanziario.

Se la banca non risponderà nei tempi richiesti, allora dovrà intervenire l’arbitrario bancario che accoglierà la richiesta e intimerà la banca al pagamento immediato della somma dovuta al cliente.

Come si calcola il rimborso del quinto

Come si calcola il rimborso del quinto? Come accennato la cosa più semplice è richiedere il conteggio estintivo alla banca. Ma si può procedere anche al calcolo della somma dovuta e di quella che deve rimborsarvi la banca sul conto corrente o tramite assegno, prendendo in esame i dati di cui siete in possesso.

Facciamo un esempio: il prestito prevedeva un contratto iniziale pari a 10 anni, e avete deciso di rimborsare il residuo al pagamento della 60esima rata. In questo caso, considerando una rata di 250 euro mensili, per un prestito lordo di 30 mila euro (comprensivo degli interessi) bisognerà calcolare come vediamo nella tabella di seguito:

Totale del prestito da restituire complessivo 30 mila euro Totale delle commissioni accessorie dovute 1200 euro Premio assicurativo 1000 euro Commissioni finanziarie complessive 700 euro Totale dei costi della cessione 2900 euro

Considerando quest’ipotesi. La restituzione del capitale residuo senza gli interessi sarà pari a 13.725 euro. A questo importo bisognerà aggiungere l’1% della penale sé richiesta, che in questo caso ammonta a 137,25 euro.

Mentre per quanto riguarda il rimborso che la banca deve al cliente, bisogna calcolare tutte le spese del prestito, ossia 2900 euro, dopo di ché bisogna dividere la somma per 10 anni. In questo caso le spese sono pari a 290 euro l’anno, questo vuol dire che per i 5 anni trascorsi si saranno corrisposti alla banca 1450 euro.

Dunque la banca dovrà restituire le spese accessorie e assicurative che non sono più dovute dopo il rimborso anticipato del prestito, che in questo caso peculiare ammonteranno a 1450 euro.

Il conteggio estintivo e il rimborso delle somme non godute è obbligatorio, quindi bisogna sempre richiederlo alla banca con la quale si è siglata la cessione del quinto.