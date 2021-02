Quote rosa in Giunta, esultano le Donne dem: “Una vittoria storica”

In attesa di capire se e quando il presidente della Regione Donato Toma rimescolerà le ‘carte’ nella sua Giunta facendo spazio ad un’assessora, le Donne dem esultano per il voto espresso ieri (2 gennaio) in Consiglio regionale che ha approvato con 11 “sì” (espressi da Pd, M5S e i tre consiglieri del centrodestra Iorio, Calenda e Romagnuolo) la proposta di legge di cui il capogruppo del Pd Micaela Fanelli è stata prima firmataria.

“Il primo febbraio 2021 abbiamo ricordato il 76esimo anniversario del diritto al voto per le donne nel 1945, il 2 febbraio 2021 in Molise lo ricorderemo per aver ottenuto un’importante vittoria per le donne”, commentano dalla Conferenza Donne dem. Che ora esorta il governatore a rispettare il dispositivo votato dal Consiglio regionale. “In due anni di legislatura di Toma non è stato fatto nulla per le politiche attive in favore delle donne: è ora di invertire la rotta”.

Per le esponenti democratiche, che hanno ringraziato Micaela Faelli e “tutte le donne che hanno reso possibile questo importante traguardo”, si tratta di “una vittoria importante per le donne, che sono state le più colpite dalla crisi generata dalla pandemia: gli ultimi dati Istat lo confermano, a dicembre a perdere il lavoro su 101mila lavoratori 99 mila sono donne.

In un paese civile, la disparità di genere non è più tollerabile: la pandemia ha cambiato la vita di tutti e ognuno di noi vuole tornare alla normalità di un anno fa ma sono molte le cose che non vogliamo che tornino com’erano prima: fra queste la situazione delle donne in Italia”.

Quindi, concludono, “ieri in Molise è stata vinta una prima battaglia di una lunga lotta verso l’uguaglianza di genere”.