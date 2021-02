Pusher nigeriani a San Severo per rifornirsi di droga, scovato ‘l’autista’ campobassano

Accompagnava personalmente con la sua auto alcuni pusher nigeriani a San Severo per rifornirsi di droga. Dopo alcuni accertamenti amministrativi i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Campobasso hanno disposto la sospensione della patente per due anni nei confronti di un uomo di Campobasso, pregiudicato e assuntore di stupefacenti.

Le verifiche dei militari rientrano nell’attività di contrasto allo spaccio della droga nel capoluogo molisano che ha portato a diverse perquisizioni e controlli nei confronti sia di cittadini italiani che extracomunitari. Le perquisizioni sono state effettuate non solo a Campobasso ma anche a Vinchiaturo e a Ripalimosani dove vivono alcuni degli indagati per spaccio.

Proprio a proposito di rifornimento di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo faceva da autista nelle spedizioni da parte di alcuni spacciatori nigeriani a San Severo, nella vicina Puglia per il rifornimento di droga.

Secondo quanto rilevato dai carabinieri l’eroina è la droga che sta diventando sempre più presente nel mercato della droga nel capoluogo molisano, tornando di moda anche fra i giovani. Per questo l’Arma ha intensificato i controlli preventivi sulle strade con ulteriori risorse in termini di uomini e mezzi per incrementare le indagini e scovare le nuove organizzazioni dello spaccio che a detta dei Carabinieri sono sempre più gestite da cittadini extracomunitari presenti in regione che trovano in San Severo il polo dell’approvvigionamento di droga.