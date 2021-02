Puchetti replica a Vitiello: “Il sostegno psicologico già esiste, sei fuori luogo”

Il sindaco di Larino Pino Puchetti ha risposto alla consigliera Alice Vitiello che chiedeva l’attivazione del servizio di sostegno psicologico.

“Dispiace constatare che nonostante la consigliera Alice Vitiello abbia contattato telefonicamente, la coordinatrice dell’Ambito, la dottoressa Arcano, per chiedere informazioni proprio sul servizio di sostegno psicologico, nel corso della giornata di ieri, faccia pubblicare, solo per mera visibilità politica, una nota dove richiede un servizio sapendo bene (perchè la dottoressa Arcano le ha fornito tutte le informazioni del caso) che lo stesso è già attivo.

In questo delicato momento il suo intervento mi sembra del tutto fuori luogo, frutto di un modo di fare politica superficiale, tutto teso all’apparire e purtroppo, anche, disinformativo per i cittadini. Voglio ricordare poi alla consigliera che facendo parte della maggioranza avrebbe potuto richiedere e ottenere, proprio nelle riunioni di maggioranza, tutte le delucidazioni del caso.

Per il rispetto verso i concittadini che stanno vivendo le difficoltà anche psicologiche indotte dal virus voglio ricordare che l’Ambito, di cui sono presidente, non ha rinnovato lo sportello di ascolto in quanto è entrato in vigore il programma ‘Salute Mentale ed Emergenza Covid 19 messo a punto dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asrem. Pertanto tutti quelli che si trovano in una condizione di sofferenza psicologica possono telefonare al numero: 0875/717859.