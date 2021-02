Il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime questo pomeriggio una mozione della consigliera regionale M5S Patrizia Manzo per potenziare l’assistenza domiciliare tramite le Usca in Basso Molise.

“Davanti alla recrudescenza della pandemia, le istituzioni devono avere il coraggio di scelte immediate e concrete – afferma Patrizia Manzo -, scelte che riescano a garantire la giusta assistenza a ogni singolo cittadino in maniera commisurata alla gravità del quadro clinico, perché questo vuol dire mettere in sicurezza il paziente e non affollare i pronto soccorso in maniera ingiustificata.

Seguendo questa linea, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, ho presentato una mozione a mia prima firma che chiede di potenziare le Unità speciali di Continuità assistenziale in base alla diffusione del virus e al numero di abitanti.

La mozione, approvata all’unanimità, è incentrata sulla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, ma vuole avere una visione più ampia, sull’intera gestione della pandemia in Molise.

Quando parliamo di sanità, si parla sempre di ospedalizzazione, con una visione politica ospedalocentrica che tuttavia dimentica alcuni passaggi a monte”.

Secondo l’esponente pentastellata “in Molise, infatti, manca un’assistenza efficace sul territorio di supporto ai medici di medicina generale e alle comunità, mancano luoghi per pauci sintomatici, per le sub intensive, poco si sta facendo per evitare accessi impropri ai pronto soccorso. Inoltre non è chiaro come si voglia curare chi esce da una terapia intensiva, non si affronta il problema della riabilitazione e molti medici di medicina generali sono lasciati soli.

Tutte queste carenze stanno evidenziando la loro drammaticità nel basso Molise. Solo tra Termoli e Campomarino abbiamo oltre 500 positivi. Intanto in troppi casi sindaci e medici sono costretti a distribuire ai cittadini ossigeno, medicinali, finanche generi alimentari. Esempi che raccontano un territorio lasciato solo dalle istituzioni proprio nel momento delle difficoltà.

Ma c’è di più: nonostante 28 comuni in zona rossa e l’unico spoke, il San Timoteo di Termoli, in difficoltà già prima della pandemia, e nonostante una popolazione di oltre 100.000 abitanti, un terzo della regione, in basso Molise è prevista una sola Usca da quattro operatori.

Tuttavia le Unità speciali sono uno tra i tanti fattori che fanno la differenza nella gestione dell’emergenza sanitaria garantendo le cure ai malati al loro domicilio e, quindi, contribuendo a contenere il contagio. Inoltre il parametro che lega il numero di Unità speciali ai 50.000 abitanti non è vincolante ma deve tener conto del numero dei contagi.

Quindi non ci sono scuse: non c’è più tempo e dobbiamo intervenire subito, perché prima si interviene nelle cure domiciliari, prima si riesce a ridurre le ospedalizzazioni e gli ingressi nelle terapie intensive.

La mozione approvata oggi in Consiglio, per la quale ringrazio tutte le forze politiche, impegna il Presidente della Regione a interessare l’unità di crisi affinché si potenzi con tempestività il numero delle Usca nel territorio interessato, coerentemente al numero di abitanti e all’incidenza della malattia, per garantire un’assistenza tempestiva ai tanti positivi a domicilio. Toma dovrà relazionare sulle decisioni prese già al prossimo Consiglio.

Bisogna mettere in rete i Medici di Medicina generale e i Pediatri di Libera Scelta, che conoscono le comunità in termini sanitari e sociali, con il personale Usca adeguatamente formato e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, perché insieme possono avere un ruolo cruciale soprattutto per individuare i soggetti a rischio contagio e segnalare i casi sospetti.

C’è un territorio lasciato solo dalle istituzioni, c’è una comunità fiera, fatta di medici, amministratori locali e cittadini, che a testa bassa lavora in ogni condizione per uscire dalla crisi. Le istituzioni hanno il dovere di chiedere scusa a tutti loro, ma deve soprattutto aiutarli subito, con soluzioni veloci ed efficaci”.