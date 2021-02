Scatta l’obbligo di comunicazione della positività al tampone rapido anche a Termoli. Inoltre per il mese di febbraio sarà vietata la tradizionale fiera-mercato di Piazza del Papa.

Come preannunciate, puntualmente sono arrivate le due ordinanze del sindaco di Termoli che mirano ad arginare il diffondersi incontrastato del contagio. Proprio oggi, nel comunicare che i positivi accertati in città fossero attualmente oltre 150, il primo cittadino termolese aveva anticipato l’imminente pubblicazione di due ordinanze.

La prima è la n. 43 del 4 febbraio, appunto, e riguarda disposizioni per il tracciamento dei contagi. In particolare si ordina a tutti i soggetti residenti e/o domiciliati nel comune di Termoli, risultati positivi al Sars-Cov-2 all’esito dei test rapidi sierologici o antigenici, di darne immediata comunicazione al proprio medico di base (o al pediatra di libera scelta nel caso di minori) nonchè al Sindaco – in qualità di Autorità sanitaria locale, alla mail covid19@comune.termoli.cb.it

Obbligo che si accompagna ad un altro, quello di osservare l’isolamento fiduciario volontario fino a diversa comunicazione da parte dell’Asrem.

Un provvedimento già adottato da altre Amministrazioni comunali e che ora, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica a Termoli (+100 contagi in una settimana circa) e nel Basso Molise tutto (a partire da Campomarino), è stato adottato anche dal sindaco Roberti.

L’altra ordinanza è la n. 44 e prevede la sospensione della fiera mensile del sabato per il mese di febbraio. Non erano mancate le critiche sulla fiera di Piazza del Papa e per gli assembramenti che vi si erano creati.