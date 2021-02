I contagi in ascesa in Basso Molise continuano a preoccupare e così anche il sindaco di Portocannone ha disposto la chiusura, da domani 5 febbraio e fino a data da destinarsi, di tutte le scuole.

La decisione arriva oggi, con l’ordinanza n. 2 del 4/2, che dispone appunto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dell’istituto comprensivo “Jjohn Dewey”.

Così il sindaco Giuseppe Caporicci: “Alla luce dell’incremento dei contagi che sta interessando il nostro territorio (alcuni dei quali afferenti direttamente l’ambito scolastico, compresi quelli pervenuti in data odierna dalla Asrem), rilevata la diversa origine degli stessi con conseguente possibile esistenza di focolai di infezione non controllati, si è disposta in via cautelativa la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale, compresa la Sezione Primavera.

Al fine di garantire la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale ATA, ed in generale per scongiurare il pericolo della diffusione del virus in ambiente scolastico ed extrascolastico, la misura precauzionale resterà in vigore sino al totale tracciamento di tutti i contatti dei soggetti positivi, al quale seguirà ordinanza di revoca quando la situazione verrà ritenuta compatibile con la ripresa delle lezioni in presenza”.

Alla base della motivazione anche il fatto che ieri a San Martino in Pensilis si era disposta la sospensione delle lezioni in presenza per alcune classi delle media per via dell’esito positivo al Sars-Cov-2 di tampone molecolare effettuato su un docente dell’istituto. Non solo. Oggi è stata riscontrata la positività al virus di un genitore di uno degli alunni della classe 5° della primaria.

Potrebbe trattarsi di nuovi focolai di contagio, si legge nell’ordinanza, non ravvisandosi la correlazione tra l’ultimo caso verificato e i precedenti. Chiaro infine che si tiene conto anche della situazione di criticità che in questi giorni sta investendo la popolazione del limitrofo comune di Campomarino (anche lì scuole chiuse fino al 13 febbraio, almeno).