Schiamazzi, urla spesso “condite” da improperi di ogni tipo, quasi fossero latrati. Accade in pieno pomeriggio ed in pieno centro cittadino, a Campobasso. Più precisamente, lungo la “galleria” che da via Pietrunto conduce a via Palombo: un punto di ritrovo per molti ragazzi, pronti a scegliere quel luogo come meta d’incontro e “sosta” anche nelle ore pomeridiane.

Foto 2 di 2



Un passaggio per altro popolato da attività commerciali e battutissimo dai relativi clienti, ma anche da decine e decine di cittadini che quotidianamente usano quel tratto per completare passeggiate e commissioni.

Un’area finita preda, soprattutto nell’ultimo periodo, dei comportamenti incommentabili e dell’imbarazzante menefreghismo di quanti lasciano tracce del proprio bivaccare abbandonando sulla pavimentazione – come pure accanto ai finestroni delle vetrine – rifiuti di ogni genere: cartacce di varia tipologia, bottiglie di birra e di altri alcolici, bicchieri in plastica, buste e confezioni vuote; trasformando praticamente quello spazio in una pattumiera non autorizzata.

A mancare però – pesino più della pulizia – sembra essere soprattutto il senso di civiltà, di decoro e del rispetto; rispetto per questa città e per i suoi luoghi, per la sua gente, per gli esercenti, per i residenti della zona e per chi ogni giorno lavora con l’obiettivo di tenere lindo ogni angolo del capoluogo.