Una risposta massiccia, forse anche oltre le previsioni, con risultati davvero buoni nel rapporto fra positivi e test effettuati. Si è concluso infatti lo screening anti covid-19 gratuito e volontario di tamponi rapidi antigenici effettuato sabato e domenica a Petacciato, in via Tremiti.

Soltanto un caso positivo è stato rilevato su ben 1.005 tamponi effettuati in due giornate dagli operatori della ditta ProLab di Petacciato con la collaborazione della locale Protezione civile, per l’iniziativa curata dal Comune.

Dopo i 525 che hanno aderito nella prima giornata, in 480 si sono sottoposti al test rapido per la ricerca dell’antigene del coronavirus Sars-Cov2. Un solo positivo ieri, addirittura nessuno oggi, il che appare davvero una buona notizia ma che al tempo stesso non deve far pensare che la lotta sia finita.

Il covid-19 resta infatti in agguato e in attesa di una campagna vaccinale più rapida ed efficiente occorre continuare a rispettare le regole del distanziamento fisico e dell’uso della mascherina.

“Bella la risposta dei petacciatesi. Grazie a tutti” il commento del sindaco Roberto Di Pardo che poi ha dedicato un pensiero ai volontari della Protezione Civile e agli operatori ProLab. “Grazie a questa meravigliosa squadra”.