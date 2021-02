Pendolari Fiat da Campobasso in ritardo per lavori sulla Bifernina: in 4 mesi nessuna soluzione

Non è cambiato niente. Sono trascorsi quattro mesi abbondanti e i pendolari di Campobasso che ogni giorno raggiungono la Fiat di Termoli per lavoro continuano ad arrivare in ritardo. Colpa dei lavori lungo la Bifernina che rallentano il cammino degli autobus. Ma colpa anche della mancata variazione dell’orario di partenza che i sindacati avevano richiesto pubblicamente.

Oggi è la Uilm a farsi sentire nuovamente. “Ad inizio ottobre segnalammo la vicenda dei lavoratori pendolari che quotidianamente usufruivano dell’autobus per recarsi al lavoro nella tratta Campobasso-Termoli zona industriale, delle ore 6.45. Purtroppo a causa dei lavori lungo tutto il tragitto che da Campobasso porta i lavoratori a Termoli l’autobus molto spesso arrivava in ritardo facendo perdere retribuzione ai lavoratori che non arrivavano in orario sul posto di lavoro”.

Infatti arrivando in ritardo rispetto all’inizio del turno, circa 40-50 dipendenti di Campobasso e dintorni subiscono una leggera decurtazione dello stipendio. Il cartellino va timbrato alle 7,45 e invece il pullman non arriva prima delle 7,49.

“Ebbene, nonostante gli impegni presi in maniera informale con le confederazioni – continua la Uilm – per una celere e definitiva risoluzione della problematica da parte dell’assessorato ai Trasporti, dobbiamo constatare che a tutt’oggi la situazione non è cambiata. I lavoratori continuano ad arrivare in ritardo”.

Non è un problema che si può risolvere con la fine dei cantieri, che attualmente sono almeno tre e almeno uno di questi dovrebbe andare avanti fino al 2023. La Regione continua ad annunciare strade alternative da realizzare, ma una soluzione rapida va trovata adesso, non fra due anni.

Il sindacato ha rilanciato la proposta. “La richiesta che facemmo allora e che chiediamo nuovamente a nome dei tanti lavoratori (di cui in queste ore è stata inviata una raccolta firme in merito da parte di quest’ultimi) è quella semplice di anticipare la corsa di 10/15 minuti. Non è tollerabile dopo aver aumentato gli abbonamenti del 40% lo scorso anno, perdere anche retribuzione.

Garantire il servizio di trasporto pubblico è necessario, soprattutto in un momento così complicato dove il fattore economico è già pesantemente condizionato dalla cassa integrazione”.