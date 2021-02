Pd Montecilfone: “Ordinanza non rispettata, vietare vendita alcol da asporto”

L'intervista

Massimiliano Scutellà, responsabile del Laboratorio di Biologia Molecolare del Cardarelli dove sta per entrare in funzione un sequenziatore utile a isolare le varianti, spiega come funziona l’analisi delle mutazioni del genoma del virus e cosa comporta la diffusione sul territorio. “Dai dati analizzati è emersa una presenza importante della variante a Termoli e nella zona limitrofa. In questi ultimi giorni abbiamo fatto un secondo invio di campioni dai quali è arrivata la conferma circa un'alta percentuale di mutazione sul territorio. Ma maggiore trasmissibilità non significa maggiore patogenità”.