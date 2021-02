Pandemia e soccorsi: Comandante della Capitaneria incontra Direttore della Protezione Civile

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 febbraio, negli uffici della Capitaneria di porto di Termoli, si è svolto l’incontro istituzionale tra il Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise e della Protezione Civile della Regione Molise, architetto Manuel Brasiello e il Comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo.

Oltre ai consueti saluti istituzionali, durante il colloquio è stata trattata una serie di tematiche tutte connesse all’attuale pandemia, che in questo momento vede la città di Termoli particolarmente esposta, e con le articolate attività di protezione civile in corso.

Sono state gettate le basi per una proficua forma di collaborazione in ambito marittimo e in particolar modo in ambito portuale a favore della cittadinanza in generale.