Pallanuoto, la Sis Roma della termolese Brandimarte tra le 8 migliori d’Europa

La Lifebrain SIS Roma, squadra di pallanuoto, è tra le prime 8 squadre in Europa e con lei anche la termolese Martina Brandimarte. Grazie alla gara disputata ieri contro la Plebiscito Padova, domenica 7 febbraio, la portiera della formazione romana è arrivata con le sue compagne di squadra ai quarti di finale alla fine del Girone C di Coppa Len.

La Sis Roma è stata l’unica squadra italiana tra le quattro azzurre che passa ai quarti di finale dopo lo spareggio con la formazione veneta finita per 11-11 (parziali 3-3, 3-2, 3-4, 3-3).

“È stata la terza partita di questo turno di Euroleague – ha raccontato Martina, qualche ora dopo la gara – la più importante perché con questa partita c’era in palio la qualificazione per i quarti di finale. Anche se è una squadra che conosciamo bene, giocandoci spesso durante l’anno, ci sono state difficoltà soprattutto per decisioni arbitrali esagerate, ma nonostante questo abbiamo governato la partita senza mollare, abbiamo giocato carismatiche come non mai e alla fine il punteggio finale ci ha premiato”.

Tanta la soddisfazione per la termolese che da settembre del 2015 è parte integrante della Lifebrain SIS Roma, la squadra di pallanuoto con sede a Ostia, che l’ha accolta dopo gli anni trascorsi tra Termoli, San Salvo e Pescara.

“E’ stato un torneo stupendo, molto combattuto e con partite da cardiopalma – hanno raccontato ai microfoni Martina e le compagne di squadra -. Il girone di ferro aveva un altissimo coefficiente di difficoltà tecnica sulla carta e si è dimostrato tale in ogni incontro con partite tirate fino all’ultimo secondo dove abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello”.

Per la prima volta, come ha spiegato anche il presidente Flavio Giustolisi, la SIS Roma approda ai quarti di finale e si piazza tra le prime otto. Parole di gioia e soddisfazione piena anche per l’allenatore Marco Capanna che ha guidato la compagine delle ragazze alla vittoria in acqua: “Abbiamo giocato tre partite con tre prestazioni differenti per qualità di gioco, intensità e soprattutto controllo dello stesso. La costante però è stata un

grande animo e compattezza di gruppo. Passiamo come primi del girone e voglio fare i complimenti alla mia

squadra, al mio Presidente e a tutto lo staff che è stato stupendo in questa manifestazione!”.

Il prossimo appuntamento di Coppa LEN che vedrà impegnata la termolese Martina con le sue compagne è con le ungheresi del Dunaújváros con partite andata e ritorno, la prima in casa al Centro Federale di Ostia e la seconda in trasferta in Ungheria.

“Non ci adagiamo sugli allori ma rimaniamo concentrati e centrati per tutti gli appuntamenti a partire dalla

prossima partita di Campionato di sabato 13 febbraio con le ragazze del Vela Nuoto Ancona”, hanno raccontato Martina e le compagne.