Palata.. Marco Florio compie 10 anni

Il bollettino

Ancora due pazienti in giornata trasferiti con la rete Cross in altre regioni perchè i posti letto in Molise sono ormai saturi. A questi se ne sono aggiunti altri 2 in serata. 20 ricoveri in 24 ore nelle tre strutture di Campobasso e Termoli dove non c'è tregua alcuna. In terapia intensiva al Cardarelli oggi ci sono 17 persone, mai c'era stata una pressione tanto alta. Il reparto ne può accogliere al massimo 12 ma sono stati attivati i posti di riserva nel blocco operatorio. Nelle ultime ore anche 4 decessi, tutti in ospedale a Campobasso, cui va aggiunto quello di un'anziana donna nella Rsa di Sant'Elia a Pianisi