I moduli che ospiteranno i malati Covid dell’ospedale Cardarelli sono in fase di allestimento: sono partiti oggi, 8 febbraio, i lavori per installare sul piazzale dell’unico hub regionale questi prefabbricati che dovranno tamponare la carenza di posti letto giunta ormai al limite nei reparti di Malattie infettive e Terapia intensiva.

Campobasso è la prima città del Molise ad avere questa dotazione modulare “ad alta tecnologia”, come l’ha definita il dg Asrem Oreste Florenzano riferendosi a quello che sarà un vero e proprio reparto mobile di Rianimazione per la gestione dei pazienti dotata di “impianti specifici, anche a pressione negativa, quindi quelli per le malattie infettive” e con la presenza di “gas medicali per i pazienti con problemi respiratori”.

Dopo toccherà anche a Termoli e Isernia. Nella cittadina costiera, al momento, dei lavori non c’è ancora l’ombra nel parcheggio ‘dei dipendenti’ dove è prevista la installazione del prefabbricato.

Proprio in queste ore il parcheggio delle ambulanze, poco distante da uno degli ingressi del pronto soccorso e dalle porte di accesso a Radiologia, è un cantiere a cielo aperto. Non è specificato quanto tempo ci vorrà per montarli ma è noto che moltissime regioni italiane hanno indicato questa strategia per aumentare i letti in Terapia intensiva.