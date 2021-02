Posso o non posso andare a comprare le lenti a contatto? È consentito oppure è vietato raggiungere Termoli dal mio paese se da me il negozio di elettrodomestici non c’è?

Domande più che lecite in queste ore per i quasi centomila residenti in basso Molise e area frentana che sono in Zona Rossa da ieri, lunedì 8 febbraio. Le specifiche su cosa è possibile fare riguardo a spostamenti, acquisti, negozi che sono aperti o meno, non sono così chiare a prima vista, tanto che più di qualcuno ha dovuto rivolgersi direttamente al commerciante di turno per domandare se il negozio fosse aperto e se ci fosse la possibilità di raggiungerlo anche da un altro comune.

Ne è un esempio un negoziante di Termoli che gestisce un’attività di abbigliamento per bambini che davanti alle remore di una cliente di un altro paese del basso Molise ha dovuto andarsi a spulciare i vari decreti e ordinanze per far presente alla donna che andare a Termoli per comprare un pigiamino a un neonato è un’attività che viene considerata acquisto di prima necessità.

È infatti questa una delle distinzioni maggiori per quanto concerne sia le attività aperte sia gli spostamenti che restano consentiti soltanto per ragioni di lavoro, salute o necessità. Impossibile qui elencare tutte le categorie specificate e le possibilità previste dal dpcm del 14 gennaio 2021 a cui si rifà l’ordinanza numero 9 della Regione Molise.

Per chiunque avesse dubbi il consiglio è quello di spulciare le FAQ le domande più frequenti, che trovano risposta sul sito del Governo.

Qui invece un elenco delle attività aperte anche in Zona rossa.