VENERDI’ 5 Nebbia a Termoli, foschia in basso Molise e cieli da coperti a molto nuvolosi altrove: inizia così questo primo venerdì di febbraio. Le temperature sopra la media stagionale – avremo punte massime di 17 gradi – saranno per alcuni una consolazione dall’incertezza meteorologica che ci accompagnerà per tutta la giornata. Basso, se non nullo, il rischio di pioggia, ma torna a ridursi sensibilmente la visibilità anche dopo il tramonto.

SABATO 6 Il caldo anomalo continua anche in questo sabato che vede l’intera regione sotto gli effetti dell’anticiclone africano pronto a illuderci dell’arrivo di una precoce primavera. Nulla di più sbagliato: le temperature saranno sì sopra la media del periodo ma durerà poco. Il weekend, intanto, parte con un clima mite e cieli relativamente puliti. La nebbia negli strati medi e bassi della nostra atmosfera sarà la vera insidia lungo il litorale soprattutto all’alba.

DOMENICA 7 Ed ecco la giravolta meteo in questa domenica di febbraio che si prevede piovosa e anche più fredda. La prima parte della giornata non sarà particolarmente perturbata ma già nel pomeriggio comincerà a piovere diffusamente in entrambe le province con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. La perturbazione atlantica che ha preso il posto dell’alta pressione sub tropicale ci accompagnerà fino a notte.