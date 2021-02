Ancora un dolore incontenibile, un’altra giovane vita spezzata. Nelle scorse ore è morta all’ospedale San Timoteo di Termoli una 33enne di San Martino in Pensilis, vittima più giovane del Covid nella nostra regione che ormai ha toccato i 341 decessi dall’inizio dell’epidemia. Solo a San Martino il contagio delle ultime settimane ha provocato 4 decessi accertati in pochi giorni, una settimana o poco più.

La giovane era ricoverata all’ospedale San Timoteo da poco, dopo la scoperta della positività e l’aggravamento delle sue condizioni di salute, già rese problematiche da una disabilità. Purtroppo i medici dell’ospedale termolese hanno potuto fare poco per salvarla, l’infezione da covid-19 si è rivelata fatale anche per lei. Solo pochi giorni fa sempre al San Timoteo era deceduto un 38enne di Guglionesi.

Gli effetti della diffusione della variante inglese si fanno sentire sempre di più con un numero di morti in continuo aumento. San Martino in Pensilis, paese che fino all’inizio del mese non aveva conosciuto decessi per Covid-19, ha visto morire 4 persone in pochi giorni e purtroppo ci sono altre situazioni gravi, con pazienti ricoverati al Cardarelli.

Preoccupa poi l’evoluzione dei contagi, ormai sempre più diffusi nella popolazione giovane. Anche fra i bambini, che fino all’inizio del 2021 sembravano meno soggetti a contrarre il Sars-Cov2, le positività sono sempre più frequenti. I giovani malati di Covid e ricoverati in ospedale aumentano di giorno in giorno, come dimostrato anche dal fatto che nelle scorse ore una 20enne di Termoli è stata trasferita in Terapia Intensiva.