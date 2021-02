Moto, il termolese Paolucci verso la Coppa Italia velocità: primo test a Bari

Debutto in vista della Coppa Italia Velocità classe 600 di moto per il pilota termolese Giulio Paolucci. Il ventottenne imprenditore, non nuovo a gare di motociclismo, quest’anno si cimenterà nel campionato che lo vedrà impegnato sui prestigiosi circuiti del Mugello, di Misano e di Vallelunga.

Lo farà in sella a una Yamaha R6 con cui da domani 21 febbraio lui e il Team Bike Garage di San Salvo saranno in pista per il primo test ufficiale all’autodromo Levante di Bari.

Si tratta della prima prova che servirà a testare la consistenza della moto e la condizione del pilota oltre all’affiatamento con la squadra in vista della Coppa Italia che si disputerà a partire dalla prossima primavera.