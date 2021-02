Totaro Liberantonio era nato a Agnone il 2 aprile del 1916 e nel 1945 è morto, a soli 29 anni, nella Foiba di Zavni, in un bosco della Slovenia. La sua storia forse è sconosciuta ai più. Il carabiniere molisano in servizio a Gorizia, con altri 32 militari dell’Arma rastrellati dalle varie caserme limitrofe, è stato prelevato, trasferito in carcere e poi deportato a bordo di un camion nella foresta che si trova sull’altopiano di Tarnova, in territorio sloveno. Qui i carabinieri vengono infoibati.

Era il secondo dopoguerra, anche Totaro Liberantonio è una delle vittime dei massacrati avvenuti ad opera del regime autoritario di Tito.

Dopo decenni di silenzio solo nel 2006 il ministro degli Esteri della Slovenia ha ricevuto in consegna dal sindaco di Gorizia la lista dei 1048 infoibati nel 1945 e fra questi c’è anche quello di Totaro Liberantonio. Nel 2014 al pronipote Gianluca Saia, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri è stata consegnata la medaglia al sacrificio per la patria presso il Senato della Repubblica.

Oggi (10 febbraio) in occasione della celebrazione del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e della complessa vicenda del confine orientale italiano, il Prefetto di Isernia Vincenzo Callea ha consegnato la medaglia d’onore concessa dal Presidente della Repubblica alla memoria del Carabiniere.

La cerimonia breve ma intensa si è svolta in forma ristretta alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto alla presenza dei vertici delle forze di polizia e del sindaco di Agnone. Nel consegnare la medaglia d’onore al figlio del carabiniere agnonese, accompagnato dal sindaco e dal comandante provinciale dei Carabinieri, il prefetto Callea – si legge in una nota della Prefettura – “ha voluto onorare rende un omaggio a tutte le vittime di un capitolo buio della storia, nazionale ed internazionale che causò lutti sofferenza e spargimento di sangue innocente”.