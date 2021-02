Montenero, scuole chiuse e divieto di vendita agli ambulanti non residenti

Il sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia ha disposto nella serata di ieri la chiusura delle scuole. In particolare sono due le ordinanze, finalizzate all’adozione di nuove misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Con l’Ordinanza n. 15 – spiega il primo cittadino Simona Contucci – ho disposto la chiusura dei plessi scolastici delle scuole dell’infanzia pubbliche e private, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado (Ipsia) di Montenero di Bisaccia, dal 22 febbraio al 7 marzo, in ottemperanza alle misure di sorveglianza sanitaria disposte dalla Regione Molise con Ordinanza Presidenziale n. 9 del 07/02/2021″.

C’è poi un’altra ordinanza con cui si dispone invece, in via precauzionale, con decorrenza dal 22 e fino al 28 febbraio, salvo proroga, il divieto di vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche in forma itinerante agli ambulanti e spuntisti non residenti nel Comune di Montenero di Bisaccia.

La sindaca ieri su facebook ha fatto anche il punto sulla situazione contagi in paese. “Oggi registriamo 1 caso positivo al Sars-CoV-2: si tratta di una persona che si è contagiata a seguito di un contatto con un familiare, il quale nel frattempo si è già negativizzato. Il soggetto, quindi, era già in isolamento e con catena dei contatti ricostruita.

Il positivo di ieri, di cui non avevamo ancora notizie, è una persona di cui non sono ancora note le origini del contagio, ma la cui catena dei contatti è stata già ricostruita e isolata.

I dati settimanali in nostro possesso riportano quindi 14 positivi da tampone antigenico rapido, 17 da tampone molecolare, 4 da tampone molecolare effettuato fuori regione e 3 persone sintomatiche che hanno avuto contatti con soggetti positivi”.

Come noto, il Molise entra da oggi in zona Arancione, “ma voglio ricordare che 33 Comuni del Basso Molise, tra cui il nostro, saranno ancora in zona rossa: proprio in queste ore, infatti, il Presidente della Giunta Regionale del Molise ha emanato una nuova Ordinanza con la quale ha prorogato la zona rossa fino al 7 marzo”.

Infine una riflessione: “Voglio concludere questo messaggio con un pensiero di infinita riconoscenza rivolto al personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, in occasione della Giornata Nazionale dei cosiddetti ‘Camici Bianchi‘ che si celebra oggi, 20 febbraio 2021.

Molte persone hanno combattuto con tutte le proprie forze l’avanzata del virus, a volte vincendo, ma a volte perdendo anche la vita.

Ritengo che ognuno di noi, quindi, debba fermarsi almeno un minuto, oggi, per ricordare quanti sono scomparsi nell’esercizio del proprio dovere, o assistendo con puro spirito solidaristico chi si è trovato in difficoltà a causa del Covid-19.

Grazie quindi ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che lavorano nell’ambito sanitario in Italia, per l’alto spirito di dedizione e di sacrificio dimostrato in questo anno di pandemia, a nome di tutta la comunità di Montenero di Bisaccia”.