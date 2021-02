Montecilfone, area ripulita da bottiglie di birra. “Rispettare le regole, per ora non serve screening”

Il Sindaco del Comune di Montecilfone, Giorgio Manes, replica alle dichiarazioni della Segretaria del circolo PD di Montecilfone: “Ringrazio la segretaria del circolo PD di Montecilfone per la segnalazione del consumo di bevande alcoliche su suolo comunale avvenuto in questo periodo di forti restrizioni e di estrema criticità.

L’area è stata prontamente ripulita, però avrei preferito che la segnalazione fosse arrivata direttamente presso la struttura comunale e non leggerla sui social e sui giornali telematici in quanto, come amministrazione siamo aperti a tutte le collaborazioni che provengono da associazioni, cittadini e partiti politici.

È da un anno esatto che ogni giorno cerchiamo di prevenire e contenere la diffusione del contagio da Covid-19, sensibilizzando costantemente la popolazione sul rischio e sulle conseguenze del virus e soprattutto, grazie alla collaborazione della Prefettura e delle Forze dell’Ordine, stiamo pattugliando e presidiando il territorio.

Sicuramente, guardando le statistiche sui contagi, si deve fare di più, ma da soli, come amministrazione, non ce la possiamo fare, anche i cittadini devo dare il proprio contributo, devono rispettare le norme contenute nei vari DPCM e nelle ordinanze sindacali. Anche i ragazzi devono dare il proprio contributo alla loro comunità, gli assembramenti favoriscono la diffusione del virus, bisogna rimanere ancora a casa.

Non è corretto putare il dito sulle attività commerciali del posto, in quanto in questo periodo di grave crisi economica cercano di sopravvivere.

La riflessione va fatta su chi non rispetta le regole, su chi non ha rispetto del prossimo, dei malati o degli anziani, la nuova variante sta colpendo pesantemente le nuove generazioni, non possiamo permetterci di sottovalutare la letalità del Covid-19.

Fortunatamente a Montecilfone, attualmente abbiamo solo un contagiato e la situazione non richiede uno screening di massa, ma se dovesse servire siamo pronti.

Continuando a tenere l’attenzione alta, raccomando ai miei concittadini massima prudenze e rispetto delle norme anti contagio”.