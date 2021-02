Il marito faticava a respirare ed era rimasto senza bombola di ossigeno. Per questo sua moglie, una donna di Campobasso, ieri notte ha chiamato la polizia per chiedere aiuto. L’uomo è malato di covid e visto che tutti i suoi familiari sono in quarantena, non potevano uscire alla ricerca di una bombola ad ossigeno. Purtroppo la carenza di bombole di ossigeno è sempre più frequente ed è stata rimarcata da diversi sindaci e operatori sanitari.

Così la donna ha chiamato la sala operativa della Questura di Campobasso dove gli agenti di polizia hanno immediatamente capito la gravità e il pericolo di vita dell’uomo organizzando in pochissimo tempo un intervento di soccorso.

I poliziotti si sono recati dalla guardia medica dove hanno acquisito il certificato medico necessario per procurare l’ossigeno per l’uomo in difficoltà respiratoria e poi sono corsi alla farmacia di turno dove hanno prelevato la bombola di ossigeno e l’hanno immediatamente consegnata nell’abitazione della persona malata.

La massima cura è stata prestata dagli agenti e le fasi di trasporto dell’ossigeno e soprattutto che la consegna per la quale sono state adottate tutte le cautele del caso per la sicurezza degli operatori.