MERCOLEDI’ 10 Una giornata grigia, piena di pioggia e forti temporali: questo mercoledì sarà segnato da una perturbazione atlantica che investirà in pieno la nostra regione. I rovesci inizieranno fin dalle prime ore del mattino nella provincia di Isernia e su larga parte del Molise centrale: la costa e diversi comuni del basso Molise saranno risparmiati, lì l’acqua è prevista in serata e anche nel corso della notte. Le temperature, almeno in questa giornata, non subiranno grossi stravolgimenti, anzi, continueranno ad essere leggermente sopra la media stagionale. A Termoli si sfioreranno i 20 gradi nelle ore centrali della giornata.

GIOVEDI’ 11 Una giornata freddina ma piacevole perché molto soleggiata ovunque. I venti di Libeccio hanno spazzato via le nubi che stazionavano sul Molise ieri riportando il sereno ovunque. Il break è solo momentaneo però: già in serata noteremo un aumento della ventilazione che stavolta è pronta a modificare sensibilmente l’ultima parte della settimana. Torneranno a incupirsi i cieli e non è da escludere qualche pioggia debole in nottata in alto e basso Molise. Da oriente assisteremo a un aumento compatto della nuvolosità.

VENERDI’ 12 Ed eccoci nella gelida giornata segnata dall’arrivo del vento siberiano Burian (o Buran) che sarà responsabile di una intensa fase di maltempo segnata da pioggia, neve ma soprattutto da un sensibile calo termico. La caratteristica più tipica di queste raffiche gelate è che fanno letteralmente crollare la colonnina di mercurio. Al mattino ci sarà neve in alto Molise e sul Matese mentre altrove avremo piogge. Poi, una breve pausa e poi ancora piogge intense e fiocchi in montagna. La temperatura media sarà compresa tra 0 e 2 gradi. Ma questo è solo l’aperitivo di ciò che ci attende nel prossimo fine settimana.