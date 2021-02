Una campobassana nella Nazionale italiana di Tiro a volo: “Poche donne ma tutte brave”

La passione di Mariantonietta Fappiano per il Tiro a volo nasce quando aveva soltanto 14 anni.

Appena adolescente scopre l’adrenalina e la magia della capacità di colpire quel bersaglio in volo con un’arma da fuoco. Così, quella che sembrava destinata ad essere soltanto una curiosità si incanala nella disciplina sportiva vera e propria. Allenamenti, gare, medaglie e oggi Mariantonietta Fappiano, campobassana, è una delle otto donne chiamate a far parte della Squadra nazionale B di tiro a volo.

Una grande soddisfazione per lei, per la regione Molise ma anche un riconoscimento importante per una disciplina ancora così poco conosciuta e ancor meno praticata dalle donne.

Il primo trofeo di Mariantonietta arriva a Lignano Sabbiadoro il 28 settembre 2015 con la medaglia d’argento al trofeo Coni. L’anno successivo a Lonato del Garda vince il trofeo “Pristini” e con il punteggio tecnico passa nella categoria juniores. Si piazza al quinto posto durante la finale del campionato italiano 2020. Ed ecco febbraio 2021 che la vede promossa nella nazionale italiana B.

“Sì sono molto soddisfatta – ammette timidamente Mariantonietta – è un bel traguardo per una passione che coltivo da quando ero ragazzina”. Tutto è nato per caso e senza “un reale perché”.

“Volevo sparare, mettere alla prova la mia capacità di concentrazione, la mira, la mia freddezza, la mia resistenza – racconta – e chiesi a papà di portarmi sul campo da tiro”.

Da quel giorno è iniziata la tua carriera in questo sport…

“In sostanza sì. Ho iniziato con gli allenamenti”.

Allenamenti?

“Certo. Saper colpire un bersaglio è il risultato di una costante preparazione atletica”.

E in cosa consistono gli allenamenti?

“Colpire un bersaglio in movimento significa prendere una mira, sopra o sotto in base anche all’angolazione oltre che alla distanza così da compensare il ricarico dell’arma, e il calcolo è matematico. Si valuta distanza, angolazione, velocità. Ma è ovvio che il risultato finale è il prodotto di quante volte abbiamo sparato, colpito, sbagliato. Più ti alleni, più sei bravo. E poi non sottovalutiamo lo sforzo fisico. Infatti bisogna affiancare a questa attività una disciplina che rafforzi resistenza e muscolatura”.

Faticoso?

“Come tutte le discipline sportive richiede uno sforzo fisico e mentale. Quindi essere in forma è indispensabile. Senza una buona forma fisica si rischia che la stanchezza incida sul rendimento per affrontare nuove serie, mantenere la posizione giusta in pedana con l’arma imbracciata, reggere il peso del fucile… insomma vanno considerati molteplici fattori”.

Tu quante volte a settimana ti alleni e dove?

“Dalle tre alle quattro volte a settimana e solitamente tra San Giuliano del Sannio e Carpinone”.

Ti aspettavi di entrare a far parte della Nazionale?

“Sinceramente no. Anche se quest’ultimo anno ho guadagnato bei punteggi che lasciavano ben sperare. Ho migliorato principalmente il modo di gestire le emozioni, sono diventata più sicura e i frutti si sono visti”.

Sono ancora poche le donne che praticano il Tiro a volo?

“Sì. Anche se ogni anno aumenta il numero di coloro che vogliono avvicinarsi a questa attività. In realtà penso che siano ancora poche perché è la disciplina stessa ad essere ancora misconosciuta. Perché poi, le donne che ci sono seppure di meno rispetto agli uomini, sono tutte molto brave”.

Sogni le Olimpiadi?

“Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta. E francamente al momento le vedo lontane. Mi pongo piuttosto obiettivi a breve termine quindi ora mi concentro sulle gare nazionali, i gran premi e poi… chissà… vedremo”.