Maria Pia Manes della Team Termoli seconda ai campionati italiani di ciclocross Csi

Fango, fatica ma soprattutto una grande festa dello sport in sicurezza, una kermesse tricolore che è stata un’attrattiva per i migliori ciclocrossisti d’Italia tesserati al CSI che si sono portati dietro un dolce ricordo di Sant’Elpidio a Mare (FM) in un clima di amicizia e di condivisione, a due passi dall’Adriatico, all’ombra della Torre Gerosolimitana e con i Sibillini innevati a fare da cornice sullo sfondo.

Nonostante il momento storico atipico per la difficile convivenza con il Covid-19, la seconda edizione dei Campionati Nazionali ha premiato ancora una volta le Marche come regione in grado di poter ospitare i grandi eventi delle due ruote: lo slancio per l’ennesima ripartenza del movimento ciclistico che vuole guardare lontano e non piegarsi alla forza del virus.

A Sant’Elpidio a Mare (FM), domenica 31 gennaio, entusiasmo alle stelle per una manifestazione fortemente voluta e ben organizzata grazie agli sforzi profusi dal settore Ciclismo CSI Marche guidato da Giampiero Conti in sinergia con l’amministrazione comunale, la commissione tecnica nazionale di ciclismo CSI, dal comitato del CSI Fermo, gli sponsor e gli altri partner commerciali.

Dopo una nottata di pioggia il percorso di gara è stato reso più ostico dallo sterrato ancor più scivoloso e fangoso ma anche dalle piccole asperità e dalle variazioni di pendenza sulla collina che abbraccia la splendida arena verde di Quota CS, nota azienda sportiva leader nel territorio. Sui 2 km a circuito (percorsi in media a 6 minuti al giro) si sono dati battaglia gli oltre centoventi finalisti, arrivati nelle Marche. Dodici start, tre ore di gara, due le categorie femminili al via.

L’Associazione Team Termoli passata nel settore ciclismo al Centro Sportivo Italiano piazza un bel secondo posto con Manes Maria Pia, specialista nelle prove fuori strada dietro solo alla Marchigiana Cinzia Zacconi dell’ASD New Mario Pupilli e precedendo Roberta Senzacqua e Catia Mastrantoni.

Chiusa la stagione del Ciclocross, il Team Termoli si concentra nell’organizzazione della ventesima edizione della “Fondo Molisana” che si svolgerà il 28 marzo 2021 a Termoli su un percorso unico di km 100.