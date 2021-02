Una notizia che farà esultare i fan di Maradona: in Molise saranno stampate banconote e monete con il volto del Pibe de oro, morto a soli 60 anni lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio sulle cui cause ci sono dubbi e sospetti.

Dove sarà possibile trovarle? Udite, udite: a Castellino sul Biferno, il piccolo centro a pochi chilometri da Campobasso, dove il vulcanico sindaco Enrico Fratangelo ha lanciato un’iniziativa rivolta ai circa 500 residenti del paese, ma che sta già facendo parlare a livello nazionale e che di sicuro diventerà un pezzo da collezione per il glorioso ex numero 10 del Napoli, considerato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi.

Il sindaco di Castellino, con un ‘dribbling’ veloce quasi quanto quello del suo idolo, è stato più rapido degli stessi connazionali di Diego Armando Maradona: in Argentina si sta discutendo la proposta di legge (promossa dalla senatrice Norma Durango) di stampare la banconota da mille pesos con la sua immagine, oltre a realizzare francobolli commemorativi.

Fratangelo, che non nasconde di essere un suo fan, nell’annunciare il conio delle monete e delle banconote spiega perchè la scelta è ricaduta proprio sul simbolo del Napoli: “Mi faceva sentire un eroe”, ha spiegato ai giornalisti che lo hanno contattato. In particolare, c’è un episodio nella vita del sindaco che non ha mai nascosto la sua avversione per quello che lui stesso, in un’intervista a Primonumero, definì lo “strapotere del Nord”.

“Dal 1987 fino agli inizi del 1990 – ha raccontato Fratangelo all’agenzia di stampa Dire – ho abitato a Varese a tre chilometri dalla casa di Bossi. Sentivo tutto il peso della differenziazione nord-sud, dell’apostrofarci come terroni. In quella situazione Maradona mi faceva sentire un vero eroe, un vero uomo alla pari degli altri perché non erano pochi i momenti in cui si peccava di sudditanza psicologica. Per quello che Maradona era e trasmetteva io mi sono licenziato dall’ospedale in cui lavoravo per poter tornare al Sud sapendo che anche il Sud poteva farcela a vincere, a vincere e a sentirsi libero da un nord che continua a sfruttare le nostre risorse”.

Una banconota raffigura la famosa ‘mano de dios’, il gol realizzato ai Mondiali del 1986 da Maradona nella partita tra Argentina e Inghilterra. Sull’altra banconota invece compaiono i riferimenti a Castellino sul Biferno, all’Argentina e al ‘Sud ribelle’.

Da sabato 13 febbraio i ducati raffiguranti Maradona saranno in circolazione e avranno una funzione pratica, saranno spendibili come buoni nei negozi convenzionati di Castellino. In pratica, non saranno un mero oggetto per collezionisti e fan.

“Esiste già un taglio da 2 – spiega Fratangelo – ora ci saranno le banconote circolanti da 5, 10, 20, 50 e quella da 100 in cui ho fatto inserire il volto del Pibe de Oro in un sole all’interno della bandiera argentina, utilizzabili negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. È prevista anche una edizione da collezione di moneta da 10 ducati. Fossi il presidente dell’Argentina un pensiero ce lo farei”.

Quindi anche in questo caso le banconote e le monete saranno una sorta di buoni spesa, un po’ come i Ducati e i Borboni bond stampati lo scorso aprile per aiutare le famiglie in difficoltà e i piccoli negozi del paese.