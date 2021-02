Magnolia, altra sfida cruciale a Broni. Sabatelli: “Gara dal grande valore”

Un altro bivio di non poco conto sul percorso ricco di insidie che, sinora, ha accompagnato il primo torneo nella Techfind Serie A1 per i #fioridacciaio. La Molisana Magnolia Campobasso completa a Broni il suo ciclo di trasferte lombarde in un match che sarà apripista di ben tre appuntamenti nell’arco di sette giorni con – mercoledì – il recupero del quattordicesimo turno sul parquet amico dell’Arena contro la corazzata Schio e sabato la trasferta a Bologna in casa della Virtus quarta della classe.

EVIDENZE LAPALISSIANE “Inutile negarlo o girarci intorno – argomenta nell’immediata vigilia il trainer delle magnolie Mimmo Sabatelli – si tratta di una gara importante dal valore non indifferente, ma non dobbiamo cadere nel tranello di farci prendere dalla tensione. Dobbiamo rimanere tranquilli, così come abbiamo fatto nella settimana di avvicinamento al match con Sassari. È una gara non semplice, perché dobbiamo misurarci con un’ottima squadra dalle individualità notevoli, tra l’altro rinforzatasi ulteriormente con il mercato suppletivo. Ma, da parte nostra, dovremo scendere sul parquet giocando come sappiamo e provando ad applicare quanto preparato in settimana”.

CONTINUUM EFFICACE A trasmettere grande voglia di far bene allo staff tecnico rossoblù una settimana di avvicinamento che, al pari di quella con Sassari, è stata “particolarmente concreta. Abbiamo curato tutti i dettagli e questo mi trasmette fiducia in vista della sintesi domenicale”, conferma il trainer delle magnolie.

STEP BY STEP Del resto, ancor più che in passato, come fosse un mantra è ben definito sul versante campobassano il pensiero ‘dominante’ alla vigilia di questo miniciclo che attende le campobassane in un calendario dai ritmi sinusoidali. Alla base, infatti, c’è il concetto di un ‘passo alla volta’.

“Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su Broni – conferma Sabatelli – per quello che ci attenderà la prossima settimana ci sarà tempo”.

È PER TE A dare ulteriori motivazioni alle magnolie c’è anche – ed evidente – la voglia di dedicare una prestazione tutto cuore al proprio capitano Carolina Sanchez.

Giovedì, infatti, l’ala-pivot rossoblù (senatrice del torneo di A1) è stata toccata dalla notizia dell’improvvisa morte per un malore del fratello più piccolo (ed anche lui cestista) Juan Pablo. La lunga sudamericana, nelle scorse ore, ha raggiunto l’Argentina per essere vicina ai propri cari.

“È stata una notizia che ci ha lasciato esterrefatti, una tragedia incredibile. Le ragazze si sono strette, però, ancor di più tra loro e sarebbe davvero molto bello poter vivere una domenica di rilievo con la possibilità di tributarle un referto rosa, cercando di regalarle una grande emozione unitamente alla nostra forte vicinanza”.

Un sentimento di condivisione che è scattato con forza anche dalla tifoseria organizzata dalle magnolie che, forte del supporto della società, ha predisposto uno striscione in spagnolo per testimoniare la propria vicinanza alla Sanchez, un lembo di carta che sarà mostrato dai #fioridacciaio al momento dell’inno nazionale nella fase finale del riscaldamento.

ALL’ANDATA Peraltro, quella con le lombarde – già all’andata – fu gara dai tanti strappi con le rossoblù impostesi di otto (65-57) a referto chiuso.

“Senz’altro questa sarà gara differente da quella contesa, caratterizzata dalle tante assenze su entrambi i fronti. Peraltro, loro hanno aggiunto alle rotazioni una pivot di tutta sostanza come Davis Reimer. Da parte nostra, però, faremo di tutto per portare dalla nostra l’esito di una contesa che comunque si annuncia equilibrata e che, come quella sfida dello scorso sette novembre, si deciderà unicamente negli ultimi minuti”.

