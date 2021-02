Macchiagodena si può ‘ammirare’ con la realtà virtuale di “Visioni in 360”

Far conoscere un territorio attraverso l’audiovisivo, il web e la tecnologia è quanto mai fondamentale in un momento in cui gli spostamenti sono sostanzialmente impossibili. Partendo da questa intuizione, il Comune di Macchiagodena ha promosso la produzione di un documentario realizzato con la tecnologia VR 360 nei luoghi più belli del centro storico e dei percorsi naturalistici circostanti.

Il documentario è “Visioni in 360”, realizzato da INCAS Produzioni e diretto da William Mussini: lo spettatore viene accompagnato a conoscere l’affascinante castello baronale, la panoramica piazzetta della lettura, le ricche chiese del paese, ma anche i percorsi montani e la storia di Macchiagodena.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Felice Ciccone, ha inteso sin dal proprio insediamento puntare sulla promozione del territorio e sullo sviluppo del turismo, anche consolidando le relazioni con i macchiagodenesi d’oltre oceano: fra i partner del progetto presentato nell’ambito del bando “Turismo è cultura” della Regione Molise, c’è l’associazione “Italiani del Molise in Brasile” di San Paolo, oltre ai partner regionali quali il Comune di Frosolone, di Cantalupo del Sannio e la pro-loco di Macchiagodena.

“Visioni in 360” si propone lo scopo di incuriosire sempre più i turisti sulle bellezze del paese, per stimolare i viaggiatori a venire personalmente a Macchiagodena quando avremo questo difficile periodo della pandemia alle spalle.

Intanto il progetto audiovisivo sarà presentato il 27 febbraio nell’ambito di un evento digitale pubblicato sui canali web e social del Comune di Macchiagodena: sarà presentata anche l’installazione di due postazioni con visori VR 360 all’interno dei locali del Municipio e del Castello per fruire anche in futuro del documentario divulgativo in realtà virtuale.