Lupi, preso il mediano Persia. Primo allenamento per Ladu, Sforzini in uscita

Ora il centrocampo del Campobasso si può dire al completo. In mattinata sono arrivati i due tasselli che servivano: dell’accordo con Pietro Ladu si era già a conoscenza da venerdì. Si tratta di una mezzala sinistra di categoria col vizietto del gol e con tanta esperienza in quarta serie da capitano del Lanusei.

Ha svolto il primissimo allenamento assieme a un altro volto nuovo, questa sì che è una novità fresca fresca. Si tratta del mediano Angelo Persia, fino a gennaio in forza alla Fermana in serie C. Il giocatore, classe ’98 dunque molto giovane, è stato lanciato da under dall’Avezzano, società in cui militava anche il direttore sportivo De Angelis che quindi lo conosce molto bene e punta su di lui. Nella Marsica è rimasto fino al 2017/2018 prima del salto tra i professionisti.

Infatti, l’anno successivo è al Teramo, dove gioca quasi sempre titolare collezionando 24 presenze. Successivamente il passaggio alla Fermana, dove trova meno spazio (13 gare all’attivo e un gol realizzato). La stagione in corso è stata per lui molto sfortunata: a fine agosto brutto infortunio al ginocchio, rottura del legamento crociato che l’ha tenuto lontano dal campo fino ad oggi. Dunque, occorrerà un po’ di tempo per recuperarlo al meglio. Si tratta comunque anche di un rinforzo che guarda al futuro, considerando che parliamo di un ragazzo di 23 anni.

Presente alla seduta mattutina anche Ferdinando Sforzini, non convocato per la trasferta di Porto Sant’Elpidio e ormai considerato in uscita. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, anche perché se va via lui dovrà arrivare un’altra punta. E gli occhi sono puntati anche su un under classe 2002.

Foto Maurizio Silla